Die letzte ‚Wetten, dass..?‘-Sendung mit Thomas Gottschalk: Geht es ohne ihn weiter?

DE Deutsche Promis - Als 'Wetten, dass..?' im Herbst 2021 wiederbelebt wurde, hofften viele Fans, dass ihnen die Sendung mit Thomas Gottschalk (73) noch lange erhalten bleibt. Die Anziehungskraft von Europas größter TV-Show war auch im Streaming-Zeitalter ungebrochen, und das ZDF kündigte anschließend jährliche Neuauflagen an - zunächst einmal bis 2023.

Michelle Hunziker von Entscheidung überrascht

Jetzt steht fest: Nach der Sendung am 25. November ist zumindest für den Moderator Schluss. Der Star, der jahrzehntelang untrennbar mit der Spielshow verbunden war, wird zum letzte Mal Wetten annehmen und Gäste auf dem Sofa begrüßen. "Um es mit George Harrison zu sagen: 'All things must pass', das gilt auch für mich und 'Wetten, dass..?'", erklärte die TV-Legende in der Pressemeldung des ZDF. "Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen." Das wird Thomas Gottschalk allein tun, denn die Macher*innen planen ohne seinen Sidekick Michelle Hunziker (46). Laut 'Bunte' soll diese Entscheidung auch für die Schweizerin überraschend gekommen sein.

Thomas Gottschalk ist unersetzlich

Offenbar will man sich in der bevorstehenden Ausgabe ganz und gar auf Thomas Gottschalk im Mittelpunkt konzentrieren. "Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten", erklärte der Moderator. Nachdem es zunächst hieß, dass Thomas Gottschalks Abschied auch gleichbedeutend mit dem Ende der Show sei, meldete das ZDF dann: "Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung." Fans der Sendung bleibt also die Hoffnung, dass der 'Wetten, dass..?'-Dampfer weiterschippert.

Ob es wirklich passiert, sei dahingestellt. In der Vergangenheit erwies sich der legendäre Moderator der Sendung als unersetzlich. Sowohl Jürgen von der Lippe als auch Markus Lanz scheiterten in ihrer Nachfolge von Thomas Gottschalk.

Bild: Peter Kolb/picture-alliance/Cover Images