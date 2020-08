Allgemein | STAR NEWS

Deutschlands Liebling: Iris Berben wird 70

DE German Stars - Zum 70. Geburtstag von Iris Berben wird sie für ihre beeindruckende und anhaltende Film- und TV-Karriere ebenso gefeiert wie für ihren Stil, ihre Eleganz und ihre Würde. Wie kreiert sie eigentlich ihren Look? "Ich mische Designerstücke mit Sachen von großen Ladenketten wie Arket oder &Other Stories. Komplett-Looks mag ich überhaupt nicht, und eine Stylistin habe ich auch nicht, was in meinem Beruf immer seltener ist. Online kaufe ich gar nicht gerne ein", verriet sie im Gespräch mit der 'FAZ'.

Bundespräsident gratuliert Iris Berben

Würden die Deutschen ihre Lieblingsstars wie die Briten als 'national treasure', als Landesschatz bezeichnen, würde Iris Berben diese Ehre sicher zufallen. Sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert ihr zu ihrem Ehrentag und lobt sie für ihr "großes Engagement für Demokratie und Toleranz. Sie beziehen klar und kompromisslos Position gegen jede Form von Antisemitismus, Ausgrenzung, Gewalt und Ressentiment." Und auch aus der eigenen Familie kommen natürlich nur Komplimente: "Meine Mutter ist eine coole Oma", verkündete Berben-Sohn Oliver kürzlich im 'Gala'-Interview.

Keine Feier zum 70. Geburtstag

Ein großes Fest hat Iris Berben für diesen Meilenstein nicht geplant. Statt groß zu feiern, hat sich Iris Berben nur einen drehfreien Tag gewünscht: Aktuell steht sie für die Miniserie 'Unter Freunden stirbt man nicht' vor der Kamera und dreht seit Anfang August mit Alexandra Maria Lara, Adele Neuhauser, Heiner Lauterbach und Walter Sittler. Weitere Filmprojekte sind außerdem in Planung.

Da kann man nur hoffen, dass uns das Gesamtkunstwerk Iris Berben noch lange erhalten bliebt. Happy birthday!