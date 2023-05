Allgemein | STAR NEWS

Der Ex-Check: Gwyneth Paltrow vergleicht die Qualitäten von Brad Pitt und Ben Affleck

DE Showbiz - Gwyneth Paltrow (50) dachte diese Woche nicht nur laut nach, sondern erinnerte sich öffentlich daran, welcher ihrer berühmten Ex-Freunde heißer war. Am Mittwoch (3. Mai) wurde das Interview für den ‘Call Her Daddy’-Podcast ausgestrahlt, in dem Alex Cooper mit ihr ein Spiel namens "Brad oder Ben?" spielte.

Welcher Ex war besser im Bett?

Eine der Fragen, die Gwyneth zu beantworten hatte, war, welcher der Frauenschwärme besser im Bett war, Brad Pitt oder Ben Affleck. "Echt eine schwere Entscheidung", grübelte Gwyneth. "Mit Brad gab’s diese wahnsinnige Chemie, Liebe meines Lebens, sozusagen, zu der Zeit", erklärte die einstige Schauspielerin, die mittlerweile als Unternehmerin erfolgreich ist. "Und dann war da Ben, der technisch hervorragend war." Interessante Einblicke, und Gwyneth unterstrich, dass Brad, mit dem sie von 1994 bis 1997 zusammen war, eindeutig romantischer veranlagt war, während Ben sie während ihrer Beziehung von 1997 bis 2000 oft zum Lachen brachte. Aber kann es sein, dass der romantische Brad am Ende doch den bleibenderen Eindruck hinterließ?

Gwyneth Paltrow schwärmt von Brad Pitt

"Irre, irre Liebe auf den ersten Blick. Es war verrückt", sagte Gwyneth Paltrow über Brad, mit dem sie als 24-Jährige sogar schon verlobt war. Die Beziehung endete jedoch, weil sie sich noch nicht reif genug für die Ehe fühlte. "Ich musste mich noch entwickeln, rückblickend betrachtet. In vielerlei Hinsicht war ich nicht wirklich ich selbst, bis ich 40 war. Und ich wollte es allen recht machen. Ich wusste nicht, wie ich auf meine Instinkte höre und das mache, was für mich richtig ist. Ich versuchte immer hinzubekommen, dass es alle anderen richtig erschien." Ihr erster Ehemann wurde dann nicht Brad Pitt, sondern im Jahr 2003 Coldplay-Sänger Chris Martin, mit dem sie zwei Kinder hat. 2016 ließen sie sich wieder scheiden und heute ist Gwyneth Paltrow mit TV-Produzent Brad Falchuk verheiratet.

Bild: Jeffrey Mayer/JTM Photos