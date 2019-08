Allgemein | STAR NEWS

Der Amazonas brennt: Camila Cabello und Ariana Grande prangern die Medien an

DE Showbiz - Seit Wochen brennen riesige Teile des Regenwaldes im Amazonas, doch die Berichterstattung in den Medien fand bisher eher am Rande statt. Sonderberichterstattungen oder Talk-Shows, die über die ökologische Katastrophe berichten und wie man sie von Waldbränden in Kalifornien gewohnt ist, gibt es nicht. Aus diesem Grund haben sich nun einige Stars zusammengetan, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, darunter auch Camila Cabello (22, 'Senorita').

Camila Cabello, Demi Lovato und Ariana Grande erheben die Stimme

Am Mittwoch [21. August] postete die Sängerin ein Foto des Feuers und schrieb: "Das ist herzzerreißend und erschreckend … Aus lauter Frustration möchte ich weinen. Was tun wir nur?! Wir zerstören buchstäblich das Wunder unserer Heimat. Es tut mir so leid, Planet."

Auch Kollegin Ariana Grande (26, '7 rings') postete drei Fotos der Waldbrände in ihrer Instagram-Story und kommentierte: "Bist du nicht aus Brasilien und hast keine Ahnung, was hier vor sich geht, so sieht es aus: Der größte Regenwald der Welt brennt, es ist bereits der 16. Tag. Und die Medien kümmern sich einen Dreck darum. #PrayForAmazonia." Und auch Demi Lovato (27, 'Sorry Not Sorry') gehört zu den Stars, die ihre Stimme erheben und so postete sie einen Screenshot von Arianas Foto sowie einem weiteren Eintrag mit den Worten: "Der Amazonas brennt seit drei Wochen und ich habe gerade erst davon erfahren, weil die Medien nicht darüber berichtet haben. Das ist eines der wichtigsten Ökosysteme der Welt! Verbreitet diese Nachricht!!!"

Immer mehr Promis machen mit

Ihre Nachrichten versehen die Promis mit dem Hashtag 'PrayForAmazonia' und immer mehr Stars schließen sich an. Noah Cyrus, Jaden Smith, John Cusack, Cody Simpson, Jameela Jamil und Patrick J. Adams teilten ebenfalls Fotos des Großbrandes, um die Medien dazu zu bringen, über die Katastrophe zu berichten.

© Cover Media