Demi Moore: Nach neun Jahren sind die Memoiren fertig

Demi Moore (56) war noch mit Ashton Kutcher (41) verheiratet, als sie sich 2010 verpflichtete, für den Verlag HarperCollins ihre Memoiren zu Papier zu bringen. Das Buch sollte 2012 auf den Markt kommen. Bislang ist das aber nicht geschehen. Fans können jetzt aber wieder voller Hoffnung sein, denn im Herbst 2019 können sie die Erinnerungen ihres Idols endlich lesen.

Was lange währt...

Damit kommt Demi ihrer Verpflichtung gegenüber dem Verlag nach. Neun Jahre nach Vertragsabschluss ist die Autobiografie mit dem Titel ‘Inside Out’ endlich fertig gestellt worden. Der Verlag verspricht, dass das Buch einen intimen Einblick in Demis Berufs- und Privatleben geben wird. Natürlich werde auch die schwierige Beziehung zu Demis Mutter Virginia behandelt sowie die drei Ehen, die Demi mit Freddy Moore (68), Bruce Willis (64) und Ashton Kutcher verband. Es steht zu erwarten, dass die Schauspielerin auch nicht vor Details über ihre Verlobung zu Emilio Estevez (56) zurück schrecken wird, mit dem sie 1986 in dem Thriller ‘Wisdom’ zu sehen war.

Alkohol, Sex, Drogen

HarperCollins dürfte Demi Moore den Buchvertrag aber hauptsächlich wegen ihrer Alkohol- und Drogenprobleme angeboten haben – das wollen die Leute schließlich lesen. In einem Statement erklärt der Verlag: "Während ihres Aufstiegs im Film und während wichtiger Momente ihres Lebens hat Moore gegen Süchte, Selbstzweifel wegen ihres Körpers und Kindheitstraumata gekämpft, die sie jahrelang begleitet haben – und dabei musste sie eine steile Karriere mit dem Großziehen einer Familie und dem Leben als Berühmtheit in Einklang bringen." In den USA und dem Vereinten Königreich wird die Autobiografie am 24. September erscheinen.

