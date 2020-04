Allgemein | STAR NEWS

Demi Moore und Bruce Willis: So ist das Leben im Lockdown

DE Showbiz - Für Wochen unter einem Dach mit denselben Leuten, darunter ausgerechnet der Ex? Ein Alptraum für viele, die zurzeit wegen des weltweit grassierenden Coronavirus zur Untätigkeit auf dem heimischen Sofa verdammt sind. Doch Demi Moore (57) hat damit wirklich gar kein Problem.

Alle unter einem Dach

Die Schauspielerin ('Ghost — Nachricht von Sam') sitzt wie so viele andere auch die Pandemie zuhause aus. Neben ihren Töchtern Rumer, Tallulah und Scott leistet ihr auch der Vater der drei jungen Damen Gesellschaft: Niemand geringerer als ihr Ex-Mann Bruce Willis (65, 'Stirb langsam'). Nun sind die beiden dafür bekannt, auch nach ihrer Scheidung vor 20 Jahre gute Freunde zu sein, doch will man sich da gleich für Wochen im gleichen Haus verschanzen? Offensichtlich hat die ganze Familie einen Heidenspaß, denn am Montag (6. April) tauchte auf Social Media ein Foto auf, das die Ex-Eheleute gut gelaunt in zueinander passenden Pyjamas zeigte. Auch Bruces neue Frau Emma Heming soll dabei sein.

Demi Moore steht Frage und Antwort

Wie gut es denn wirklich läuft, werden wir hoffentlich am Wochenende erfahren, denn Tochter Tallulah (26) hat einen ausführlichen Online-Plausch mit ihren Schwestern und ihrer Mutter für die Ostertage angekündigt — ob Bruce auch dabei sein wird, steht noch nicht fest. Auf Instagram forderte die Schauspielerin ('Bandits') ihre Follower dazu auf, vorab schon einmal ein paar Fragen einzuschicken, die sie und ihre Familie dann ausreichende diskutieren können.

Eine der Fragen wird vielleicht sein, was Tallulah dazu brachte, sich von ihrem Dad die Haare abrasieren zu lassen. Ein entsprechenden Video hatte sie auf Instagram geteilt. Dabei fiel vor allem die verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer Mutter in deren Paraderolle als 'G. I. Jane' auf. Am Wochenende erfahren wir hoffentlich mehr — von Tallulah, Bruce Willis und Demi Moore.