Demi Lovatos Drogen-Martyrium: Drei Schlaganfälle und ein Herzinfarkt

DE Showbiz - Demi Lovato (28) hat Glück, dass sie überhaupt noch am Leben ist. Das zeigt der Trailer für eine neue Doku-Reihe über die Sängerin ('Sorry Not Sorry'), der am Mittwoch erstmals zu sehen war.

"Ich hatte noch fünf bis zehn Minuten zu leben"

'Demi Lovato: Dancing With the Devil' wird die Ereignisse aufbereiten, die dazu führten, dass der Star am 24. Juli 2018 nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort kämpften die Ärzte um das Leben der Sängerin: "Ich hatte drei Schlaganfälle, ich hatte einen Herzinfarkt. Meine Ärzte sagten, ich hatte noch fünf bis zehn Minuten zu leben." Die Drogen seien eine Reaktion auf eine schwierige Zeit gewesen, so Demi weiter, sie habe viele ihrer Probleme lange ignoriert. "Jedes Mal, wenn man einen Teil seines Selbst unterdrückt, läuft etwas über. Ich hatte eine Grenze überschritten, die ich nie zuvor überschritten hatte. Ich bin einfach ausgerastet."

Demi Lovato will wieder Musik machen

Lange Zeit blieb es anschließend still um Demi Lovato, die sich die Zeit zum Heilen nahm. Doch jetzt ist die Sängerin bereit, sich der Welt wieder zu stellen: "Ich hatte eine Menge Leben, wie meine Katze, und jetzt bin ich bei Leben Nr. 9. Ich bin soweit, dass ich zu dem zurückkehre, was ich liebe, und das ist die Musik. Ich lebe mein Leben nicht für andere, oder die Schlagzeilen oder ihre Twitter-Kommentare." Neben Demi sollen in der vierteiligen Doku auch Familie und Freunde wie Christina Aguilera und Elton John zu Wort kommen, der selbst zugibt: "Wenn du jung und berühmt bist, mein Gott, es ist hart." 'Demi Lovato: Dancing With the Devil' wird am 16. März auf dem South by Southwest Film Festival Premiere haben.