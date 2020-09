Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato über Beziehungen: “Der Lockdown war der Moment der Wahrheit”

DE Showbiz - Niemand hatte es besonders leicht im Lockdown — auch wenn das Gejammer übers Eingesperrtsein bei Promis in Riesenvillen manchmal etwas unangebracht schien, während ganze Familien in Etagenwohnungen eingepfercht waren. Doch Demi Lovato (28) hatte kein Problem damit, die Welt draußen mal eine Weile auszuschließen.

Liebe blüht im Lockdown

Die Sängerin ('OK Not To Be OK') war nämlich frisch verliebt. Und während weltweit Beziehungen unter der Belastung der 24-Stunden-Zwangsharmonie ächzten, blühte die Liebe von Demi und ihrem neuen Freund Max Ehrich (29) im Verborgenen, ohne Paparazzi. Das Paar war erst eine Woche vor dem Lockdown zusammengekommen, die Quarantäne also eine echte Zerreißprobe. Doch sechs Monate später sind beide noch immer glücklich miteinander. Mehr noch: Aus Freund und Freundin wurden mittlerweile Verlobte und Verlobter.

Demi Lovato muss ihr Comeback verschieben

In der Radiosendung 'The Morning Mash Up' auf SiriusXM Hits 1 erzählte Demi Lovato, dass sie für 2020 eigentlich ihr großes Comeback geplant hatte. Die Sängerin war für eine Weile von der Bildfläche verschwunden, nachdem sie 2018 eine Überdosis genommen hatte. "Die Dinge sind nicht unbedingt so gelaufen, wie ich es geplant hatte", erklärte Demi, doch sie sah die positiven Aspekte: "Es hat meinen Verlobten in mein Leben gelassen." Beide hätten die Zeit bekommen, einander näher kennenzulernen, etwas, das bei den hektischen Terminplänen des Schauspielers und der Sängerin ohne Lockdown nicht möglich gewesen wäre. "Ich habe so viel Glück", weiß Demi Lovato — und das gönnt man ihr auch!