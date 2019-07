Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Social Media-Pause nach Kontroverse

Demi Lovato (26) bereut, sich in einen Streit eingeschaltet zu haben. Die Musikerin hatte lange in der Kontroverse um den Musikmanager Scooter Braun (38) und Taylor Swift (29) die Finger still gehalten. Vor wenigen Tagen äußerte sie sich dann aber doch.

Gegenseitig mit Dreck bewerfen

Die Vorgeschichte: Scooter hatte Taylors für $300 Millionen gekauft und damit die Kontrolle über Taytays Werk erlangt. Die habe von dem Kauf erst in den Nachrichten erfahren. Sie bezeichnete Scooter als Mobber, seinen Kauf als "schlimmsten Albtraum". Seitdem sind ihre Albumverkäufe in ungeahnte Höhen geschossen und haben Taylor noch reicher gemacht. War alles nur PR? Sogar Justin Bieber (25) hatte sich eingeschaltet und Scooter in Schutz genommen. Cara Delevingne (26) hatte daraufhin Justin kritisiert.

Alles zu viel

Demi Lovato kennt Scooter Braun schon länger und schrieb, nachdem sich Justin, Taylor und Cara bereits verkracht hatten: "Ich habe schon mit schlechten Menschen in diesem Geschäft zu tun gehabt, aber Scooter ist keiner davon. Er ist ein guter Mensch. Ich bin dankbar dafür, dass er in mein Leben getreten ist. Bitte hört auf, Menschen schlecht zu machen oder zu mobben. Es gibt schon genug Hass in der Welt." Einige Nutzer nahmen aber natürlich Anstoß an Demis Verteidigung von Scooter Braun – vor allem Taylor Swifts Fans. Jetzt hat sich Demi Lovato dazu entschieden, eine Pause bei Social Media einzulegen. Auf Instagram gab sie ihre Entscheidung preis und bat ihre Abonnenten, nett zu sein, während sie sich eine Weile zurückziehe.

