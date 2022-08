Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: So früh war sie schon süchtig

DE Showbiz - Beinahe hätte Demi Lovato am Wochenende (20. August) ihren 30. Geburtstag nicht feiern können. 2018 wäre die Sängerin ('Sorry, Not Sorry') nämlich feast an einer Drogen-Überdosis gestorben — der traurige Höhepunkt einer Geschichte von Verzweiflung und Sucht.

Offener Umfang mit dem Suchtproblem

Mittlerweile hat der Star sich gefangen und spricht offen über die Probleme der Vergangenheit. Und diese Vergangenheit geht weiter zurück, als viele bislang wussten, wie Demi jetzt im Podcast 'Call Her Daddy' verriet. Ihre Sucht habe ihren Anfang mit Schmerzmitteln genommen, als sie gerade einmal 13 Jahre alt war, so die Musikerin gegenüber der Gastgeberin Alexandra Cooper. "Ich war in einen Autounfall verwickelt und sie haben mir Opiate verschrieben. Meine Mutter dachte gar nicht daran, diese vor ihrer 13-jährigen Tochter zu verschließen, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon getrunken. Ich wurde gemobbt und suchte nach einem Ausweg."

Demi Lovato klaute Alkohol

Schließlich fiel aber auch Demi Lovatos Mutter Dianna auf, wie schnell ihre Tochter die Medikamente konsumierte und hielt sie künftig unter Verschluss. Zu dem Zeitpunkt war es aber bereits zu spät. Sie habe zudem Bier aus dem Kühlschrank ihres Stiefvaters geklaut, verriet die Sängerin weiter. Nur vier Jahre später ging es dann mit Kokain weiter. "Mit 17 habe ich zum ersten Mal Koks probiert und ich liebte es so sehr, dass ich schon kurz nach meinem 18. Geburtstag erstmals behandelt werden musste." Demi ging in den Entzug. Zu dem Zeitpunkt war sie nicht nur süchtig, sondern litt auch an einer Essstörung. Leider gab es keine dauerhafte Heilung, und nachdem sie 2018 nach sechs Jahren Abstinenz rückfällig wurde, nahm sie schließlich eine Überdosis — wenn auch nicht absichtlich. Bleibt zu hoffen, dass es Demi Lovato dieses Mal gelingt, länger nüchtern zu bleiben.

Bild: Faye's Vision/Cover Images