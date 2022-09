Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Schluss mit Touren?

DE Showbiz - Eine Tournee ist Stress pur. Die Erfahrung macht gerade auch Demi Lovato (30). Dabei hat die Sängerin ('Cool For The Summer') schon die Hälfte der Tour absolviert, mit der sie ihr neuestes Album 'Holy Fvck' promoten will.

"Ich habe kaum noch eine Stimme"

Seit dem 13. August ist die Musikerin unterwegs. Nach zwei Konzerten in den USA ging es zunächst einmal für einen Abstecher nach Südamerika, wo sie in Brasilien, Kolumbien, Argentinien und zuletzt in Chile auftrat. Vor ihrem Konzert in der chilenischen Hauptstadt Santiago am Dienstagabend (13. September) meldete sich die Amerikanerin auf Instagram zu Wort und teilte in ihren Stories ein Foto, auf dem sie nachdenklich aus einem Fenster schaut. "Ich bin so krank, dass ich nicht aus dem Bett komme. Ich dann das nicht mehr. Diese Tour wird meine letzte sein, ich liebe euch, Leute, und danke euch." Sie deutete an, dass sie Stimmprobleme hatte: "Ich habe kaum noch eine Stimme. Ich werde heute abend das Mikro oft ins Publikum halten."

Demi Lovato hat Stimmprobleme

Anschließend wurde Demi Lovato wohl klar, dass Tausende auf sie warteten und sie ging auf die Bühne. "Ich werde für euch da durchpowern", schrieb der Star weiter. "Ich werde Hilfe beim Singen brauchen, singt also laut für mich." Auf ihre Fans kann die Sängerin sich verlassen, denn später postete sie: "Ihr habt mich da wirklich durchgezogen. Ich danke euch sooooo sehr. Ich liebe euch mehr, als ihr denkt." Inwieweit ihre Stimmprobleme Demi erlauben, den Rest der Tour durchzuziehen, wird sich wohl in der kommenden Woche zeigen. Jetzt hat sie erstmal neun Tage Pause, danach stehen noch 25 weitere Gigs in den USA und Kanada an. Ihre Fans hoffen derweil, dass Demi Lovato es sich mit dem Touren noch einmal anders überlegt.

