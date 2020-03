Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Liebt die Sängerin einen Soap-Star?

DE Showbiz - Vor drei Monaten trennte sich Demi Lovato (27) von ihrem Freund Austin Wilson (28). Lange hatte die Beziehung zwischen der Sängerin ('Sorry Not Sorry') und dem Model ohnehin nicht gehalten — das Aus kam nur einen Monat, nachdem die beiden offiziell auf Instagram ein Paar geworden waren.

Schäkern auf Instagram

Doch jetzt scheint es, als habe der Star neues Glück gefunden in Gestalt von Max Ehrich (28) gefunden. Der ist vor allem dem amerikanischen TV-Publikum ein Begriff, spielt unter anderem in der Dauer-Soap 'Schatten der Leidenschaft' mit. Fans waren den beiden auf die Schliche gekommen, nachdem sie unverhohlen auf Social Media miteinander geflirtet hatten. Zudem waren Demi und Max gemeinsam in Los Angeles gesehen worden, als sie Lebensmittel einkauften — natürlich mit Masken und Handschuhen.

Demi Lovato hat Gesellschaft in Quarantäne

'Us Weekly' will mit einem Insider gesprochen haben, der verriet, dass die beiden sich schon vor Wochen kennengelernt hatten, ließ allerdings offen, wo die beiden sich das erste Mal trafen. Auf ihrem eigenen Instagram-Account hat Demi derweil noch nichts offizielles verkündet, und auch ihre Sprecher hüllen sich in Schweigen. Doch aufmerksame Beobachter haben bereits ihre Schlüsse aus diversen Postings gezogen und glauben, dass beide ihre Quarantäne zuhause gemeinsam verbringen. Man gönnt es Demi Lovato von ganzem Herzen.