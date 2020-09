Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato ist wieder solo: Alles aus mit Max

DE Showbiz - Der Lockdown hatte die beiden zusammengebracht: Demi Lovato (28) und Max Ehrich (29) hatten sich gerade erst kennengelernt, als die Welt sich zuhause verschanzte. Während die meisten Paare einander auf dem heimischen Sofa schnell überdrüssig wurden, blühte die Liebe der Sängerin ('OK Not To Be OK') und des Schauspielers ('Schatten der Leidenschaft').

Keine Chance nach dem Lockdown?

Als die Isolation gelockert wurde, hatten die beiden sich so sehr aneinander gewöhnt, dass sie eine gemeinsame Zukunft planten. Schnell wurde die Verlobung bekannt gegeben, bebildert auf Demi Lovatos Instagram Account. Max mache sie zur "besten Version" ihrer selbst, hieß es. Doch dem Leben außerhalb des Lockdowns schien die Liebe dann plötzlich nicht mehr gewachsen zu sein. Jetzt haben sich Demi und Max getrennt, denn sie hätten einem Insider zufolge erkannt, dass sie doch nicht zusammen gehörten.

Demi Lovato schimpft auf falsche Tweets

'People' will sich mit einer gut informierten Quelle unterhalten haben, die zitiert wird: "Es war eine harte Entscheidung. Sie respektieren und lieben einander und werden die Zeit, die sie gemeinsam verbracht haben, immer schätzen." Die Beziehungen wurde in den letzten Tagen jedoch von bösen Gerüchten überschattet, denn angeblich soll Max einst schwülstige Tweets geschrieben haben, in denen er von Demis Kollegin Selena Gomez schwärmte. Seine Noch-Verlobte bezeichnete diese allerdings als Fakes, doch war vielleicht doch noch mehr dran? Diese Frage stellt sich Demi Lovato zurzeit wohl auch.