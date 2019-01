Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Hurra, sechs Monate ohne Stoff!

Hoch die (alkoholfreien) Tassen bei Demi Lovato (26).

Die Musikerin ('Sorry, Not Sorry') wurde vor sechs Monaten aufgrund einer Drogenüberdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Lange Zeit schien es schlimm um die Sängerin zu stehen. Sowohl ihre Familie, als auch ihre Fans und Kollegen bangten um Demi. Doch Schritt für Schritt ging es ihr wieder besser, und sie ließ sich unmittelbar nach ihrer Entlassung aus dem Spital in eine Entzugsklinik einweisen. Nun ist sie seit sechs Monaten trocken, hat keinen Tropfen Alkohol angerührt und ist zu Recht stolz darauf. Die Gelegenheit nutzte sie, auf Instagram zu feiern und ihre Fans über diesen Meilenstein zu unterrichten.

Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte Demi einen Schnappschuss von ihrer blauen Trockenheitsmünze, die an Mitglieder der Anonymen Alkoholiker ausgegeben wird. Zudem erhielt sie ein zuckriges Dessert von ihrem Team, dem eine kleine Notiz beigelegt war: "Herzlichen Glückwunsch zu sechs Monaten! Wir sind so verdammt stolz auf dich! In Liebe, Team DL." Demi kommentierte das Dessert-Foto mit der Anmerkung "Bester Tag überhaupt" und bereitete ihren Fans damit eine große Freude, können die sich doch nun sicher sein, dass es ihrem Idol beständig besser geht, auch wenn sein Kampf gegen die Sucht weitergehen wird.

Erst im August hatte Demi ein kleines Update zu ihrer Gesundheit gegeben. In dem Post, der mittlerweile wieder gelöscht wurde, hieß es: "Ich brauche jetzt Zeit zu heilen. Ich muss mich auf meine Abstinenz konzentrieren und auf den Weg zur Heilung. Die Liebe, die ihr mir alle gezeigt habt, werde ich nie vergessen. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich sagen kann, dass ich alles überstanden habe. Ich werde weiterhin kämpfen."

© Cover Media