Dax Shepard: Rippenbruch nach schwerem Motorrad-Unfall

DE Showbiz - Dax Shepard (45) hat sich langgelegt. Der Schauspieler, Regisseur und Moderator ist Teil der US-amerikanischen Autosendung 'Top Gear', setzt sich für das Format regelmäßig in schnelle Schlitten und segelt über den staubigen Asphalt der USA. Auch privat liebt er es schnell. Das wäre ihm jetzt fast zum Verhängnis geworden.

Gewagtes Manöver

Kürzlich hat er sich einen Tag Auszeit genommen, um auf einer Rennstrecke in Kalifornien mit seinem Motorrad mal so richtig die Sau rauszulassen. Doch das geplante Manöver ist ihm nicht ganz geglückt, und ließ ihn mit mehr als einem verletzten Ego zurück. Zum Unfall kam es, als er mit einem Auto kollidierte, wie er in seinem 'Armchair Expert'-Podcast erinnerte: "Ich habe erst sechs Leute auf der Sonoma Rennstrecke auf meinem Motorrad überholt, und dann ich habe sehr, sehr, sehr scharf gebremst – so scharf, dass das Hinterrad für eine ganze Zeit lang nicht den Boden berührte."

Dax Shepard möchte sich ausruhen

Dax will die Verantwortung für seine Entscheidung aber nicht anderen geben: "Ich trage ganz klar die Schuld. Ich hatte gedacht, ich würde es schaffen, zwischen ihnen durchfahren, aber jemand hat dann gedreht. Ich hatte schon die Bremse betätigt und konnte nirgend wo mehr hin. Ich habe die Stoßstange berührt, bin dann über den Lenker geflogen und ziemlich hart aufgeschlagen. Das war das erste Mal, das ich auf dieser Rennstrecke war, und es war gleich eine Riesenenttäuschung." Das Motorradfahren wolle Dax Shepard deswegen aber nicht aufgeben. Nur 2020 wolle er jetzt eine Pause einlegen.