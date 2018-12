Allgemein | STAR NEWS

Dax Shepard: Hat er wirklich Kristen Bell betrogen?

Dax Shepard (43) will Kristen Bell (38) immer treu gewesen sein.

Der Darsteller (‘ChiPs’) ist mit Ehefrau Kristen seit über zehn Jahren glücklich, denn schon 2007 lernten sich die beiden kennen und lieben. 2013 ging es dann endlich vor den Traualtar. Kann diese Liebe nichts zerstören? Dax’ Ex-Partnerin Kayti Edwards hatte sich mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gewandt, denn sie hatte behauptet, Dax habe mit ihr 2009 geschlafen – als er schon längst mit Kristen zusammen gewesen sei. Gegenüber ‘Daily Mail TV’ hatte Kayti behauptet: "Ich habe für eine Freundin in Hollywood das Haus behütet, und da tobte diese Party. Ich habe ihn gesehen, nachdem ich ihn einige Jahre nicht mehr gesehen hatte. Wir waren also sehr freundlich zueinander: ‘Oh, hey, ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen! Schön, dich zu sehen!’ Wir sind weg gegangen und haben miteinander geschlafen. Wir hatten zweimal Sex und er ist morgens erst gegangen. Ich wusste nicht, dass er zu dieser Zeit eine Freundin hatte. Es schien ihn nicht gekümmert zu haben." Als angeblichen Beweis legte Kayti ein Foto von sich und Dax vor, das an jenem Abend entstanden sein soll.

Kayti Edwards ist die Stief-Enkelin von ‘Mary Poppins’-Star Julie Andrews (83) – und eine Lügnerin, wie Dax zumindest jetzt behauptet, denn derlei Anschuldigungen, seine Kristen betrogen zu haben, will er nicht länger auf sich sitzen lassen.

Auf Social Media greift Dax nun die Herausgeber von ‘Daily Mail TV’ an, indem er schreibt: "Hey 'Daily Mail', das Bild ist 13 Jahre alt, keine neun. Zudem hat Kayti bereits Geschichten über Matthew Perry, Jack Osbourne, Kid Rock und jetzt mich an die Medien verkauft. Ich freue mich schon auf die nächste. Hoffentlich geht es dann um meine persönliche Nummer Eins, Brad Pitt!"

Also, alles Humbug?

