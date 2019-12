Allgemein | STAR NEWS

David Guetta: Letzter Avicii-Track fertig gestellt

DE Showbiz - David Guetta (52) musste im April des vergangenen Jahres den überraschenden Tod seines guten Freundes und Kollegen Avicii verkraften. Der DJ hatte sich im Alter von nur 29 Jahren das Leben genommen. Er hinterließ nicht nur einen reichhaltigen Katalog an Hits, sondern auch mehrere unvollendete Werke.

Die Zeit war nicht reif

Eines dieser unvollendeten Werke trägt passenderweise den Titel 'Before I Could Say Goodbye', an dem Avicii mit David gearbeitet hatte. Nach dem Tod des Schweden habe es bereits Gespräche darüber gegeben, den Track zu veröffentlichen, doch David hatte sich dagegen entschieden, wie er gegenüber dem 'Rolling Stone' erklärte: "Ich wollte nicht, dass es aussieht, als würde ich ihn ausnutzen. Also habe ich mich entschieden, den Track nicht zu veröffentlichen. Es wäre damals einfach zu viel gewesen." Dies bedeute aber nicht, dass David Guetta das Stück für immer unter Verschluss halten wolle. Tatsächlich plant er, ihn bald der Öffentlichkeit zu präsentieren.

David Guetta war auch dabei

David war auch anwesend, als sein enger Freund Avicii am Donnerstag (5. Dezember) in der Stockholmer Friends Arena gewürdigt wurde. Fans und Weggefährten hatten sich mit einem Konzert von dem Musiker verabschiedet, bei dem David ebenso auftrat wie Nicky Romero, Aloe Blacc und eine dreißigköpfige Band, die Aviciis Songs intonierte. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf Suizidprävention und -aufklärung, indem Geld für Hilfsprojekte gesammelt wurde.