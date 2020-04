Allgemein | STAR NEWS

David Guetta gibt virtuelle Party in Miami

DE Showbiz - Eigentlich sollte David Guetta (52) im März beim Ultra Music Festival in Miami auftreten, doch aufgrund der weltweiten Coronakrise wurde das Konzert abgesagt. Nichtsdestotrotz möchte der DJ seinen Fans die Show nicht vorenthalten und plant für Samstag (18. April) eine Livestream-Performance.

David Guetta sammelt Spenden

Mit der Online-Show möchte er gleichzeitig Spendengelder für Hilfsorganisationen sammeln, die gegen die Coronavirus-Pandemie ankämpfen. "Ich freue mich sehr, bekanntzugeben, woran ich nun schon seit einiger Zeit arbeite", erklärt Guetta in einem Statement. "Ich denke an all diejenigen, die unter der weltweiten Pandemie leiden und ich hoffe, dass dieses Livestream-Event die Menschen zusammenbringen und dabei helfen wird, Geld für die Bedürftigen zu sammeln."

Von der virtuellen Veranstaltung sollen die World Health Organization, Feeding America und weitere wohltätige Organisationen profitieren.

Live-Shows auf Social Media

Fans können die Show von David Guetta um 18 Uhr am Samstag auf seinen Social-Media-Kanälen sehen, ebenso wie auf der Facebook-Seite der Miami Downtown Development Authority.

Samstag scheint überhaupt der große Tag für Online-Live-Performances zu sein: An diesem Tag steigt ebenfalls das 'One World: Together At Home', das Lady Gaga gemeinsam mit der WHO organisiert, und bei dem zahlreiche Stars von zu Hause die Zuschauer auf Facebook, Instagram & Co. unterhalten.