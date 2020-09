Allgemein | STAR NEWS

Dave Grohl: Nach jeder Tour will er die Foo Fighters verlassen

DE Showbiz - Die Live-Konzerte der Foo Fighters ('Learn To Fly') sind legendär — die Mannen um Dave Grohl (51) schaffen sich auf ihren Gigs so richtig rein. Kein Wunder also, dass dem Gitarristen und Sänger manchmal alles zu viel wird.

Nie wieder On the Road!

In einer neuen Dokumentation für 'Sky Arts' verriet Dave im Gespräch mit AC/DC-Sänger Brian Johnson (72), dass er jedes Mal wild entschlossen ist, sich keine weitere Tour anzutun, wenn er nach einer langen Konzertreihe wieder zuhause ist. Auch das Aufnahmestudio ist in dem Moment eine Horrorvorstellung für Dave Grohl. "Es ist schon bei allen Leuten in meinem Leben zu einen Running Gag geworden. Wenn ich eineinhalb Jahre auf Tour war und nach Hause komme, sage ich immer 'Das war's jetzt. Das war das letzte Mal. Nie nie wieder…" Doch das nimmt dem einstigen Nirvana-Drummer ohnehin niemand ab. "Alle meine Freund schauen mich nur an und sagen: 'Blödsinn, kommt gar nicht in Frage.'"

Dave Grohl packt das Tour-Fieber

Zum Glück für die Foo Fighters und für deren Fans erholt sich Dave Grohl jedes Mal von den Strapazen. Dann kann er einfach nicht anders. "Nach eineinhalb Monaten habe ich schon wieder eine Gitarre auf dem Schoß, schreibe Songs und rufe die Jungs an: 'Lasst uns eine weitere Platte aufnehmen!'" Songs dürfte der Rockstar mittlerweile ausreichend geschrieben haben: Wie so viele andere Bands auch mussten die Foo Fighters aufgrund des Coronavirus ihre geplante Tour verschieben und schließlich ganz absagen. Die gute Nachricht: Wenn es wieder losgeht, wird Dave Grohl wohl so erholt sein wie nie zuvor.