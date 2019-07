Allgemein | STAR NEWS

Das kam für Michael Wendler überraschend

DE German Stars - Ihre Beziehung schlug von Beginn an hohe Wellen: Seit acht Monaten sind Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) ein Paar und tragen ihre Liebe mit Knutschfotos auf Social Media ganz öffentlich zur Schau. Dass das für Gerede sorgen würde, auch aufgrund des Altersunterschiedes, war absehbar - nur nicht für Michael selbst.

Michael Wendler will für seine Musik bekannt sein

Zumindest mit dem Ausmaß an Aufmerksamkeit, die der Beziehung entgegengebracht wird, habe er nicht gerechnet, wie der 'Sie liebt den DJ'-Sänger im ‘Promiflash’-Interview beim Radio B2 Schlagerhammer verrät. "Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass so viel in den Medien über unser Privatleben veröffentlicht wird – wer hätte das gedacht?", rätselt Michael Wendler. Jeder müsse selbst wissen, wofür er sich interessiert und wofür nicht, meint Michael weiter. Jedoch würde er sich wünschen, dass die Menschen sich bei ihm auf etwas anderes konzentrieren. "Für mich ist es eigentlich wichtig, dass meine Musik im Vordergrund steht und nicht mein Privatleben", sagt der Schlagerstar, der gerade sein Album 'Stunde Null' veröffentlicht hat.

Erstmal ab ins Sommerhaus

Genau dieses stellt er jedoch demnächst noch prominenter zur Schau, wenn er zusammen mit seiner Laura in 'Das Sommerhaus der Stars' zu sehen ist. Dort sehe man die beiden "natürlich sehr intim und sehr privat", wie Michael Wendler verspricht. Danach darf es dann sicher wieder nur um die Musik gehen.

© Cover Media