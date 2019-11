Allgemein | STAR NEWS

Das ist es wert: Jane Fonda würde Geburtstag im Knast verbringen

DE Showbiz - Jane Fonda (81) ist innerhalb von vier Wochen vier Mal in Folge festgenommen worden. Wie hat sie das geschafft? Die Darstellerin hatte in Washington D.C. auf den Straßen für besseren Klimaschutz demonstriert und war als Demonstrantin wegen zivilen Ungehorsams jedes Mal abgeführt worden.

Vier Mal sind genug

Vier Nächte musste sie also im Gefängnis verbringen. Doch in der fünften Woche schaffte sie es, auf freiem Fuß zu bleiben. Das hätte sonst auch böse enden können, denn bei einem fünften Arrest innerhalb von fünf Wochen hätte die Polizei Jane drei Monate in Haft stecken können. So hätten sich die Dreharbeiten für die nächste Staffel ihrer Netflix-Show 'Grace and Frankie' verschoben. Das wollte Jane natürlich vermeiden.

Allerdings hätte sie keine Probleme damit, ihren 82. Geburtstag im Gefängnis zu verbringen. Den wird sie am 21. Dezember feiern.

Jane Fonda berät sich mit ihrem Anwalt

Gegenüber 'Entertainment Tonight' erklärte Jane, dass sie es nicht für unwahrscheinlich halte, in diesem Jahr doch noch einmal von der Polizei abgeführt zu werden:

"Der 20. Dezember ist ein Freitag. Am 21. Dezember werde ich 82 Jahre alt. Es hängt von meinem Anwalt ab. Wenn ich damit riskiere, für drei Monate in den Knast zu wandern, werde ich es nicht tun. Die Festnahme an sich spielt keine Rolle. Am wichtigsten ist, dass Menschen über das Thema unterrichtet werden. Wichtig ist, zivilen Ungehorsam zu üben, weil das immer notwendiger wird. Jeder gewöhnt sich an den neuen Standard; über unsere Komfortzone herauszugehen; sich nicht zu verhalten als wäre alles wie immer. Wir müssen mehr riskieren, weil mehr auf dem Spiel steht."

Für Jane Fonda steht unter anderem ein längerer Gefängnisaufenthalt auf dem Spiel.