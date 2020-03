Allgemein | STAR NEWS

US-Wahlen: Jane Fonda unterstützt Bernie Sanders

DE Showbiz - Jane Fonda (82) ist bekannt für ihren politischen Aktivismus und auch im Vorfeld der anstehenden US-Wahlen engagiert sich die Schauspielerin im Wahlkampf. Ihre Unterstützung bei den Präsidentschaftswahlen gilt dabei dem Demokraten Bernie Sanders.

Für Jane Fonda gibt nur Bernie Sanders

Die Schauspielerin wünscht sich einen Klima-Präsidenten für ihr Land und "da gibt es derzeit nur einen und das ist Bernie Sanders", erklärte sie im Interview mit 'USA Today'. "Also sage ich indirekt, dass ich denke, dass man den Klima-Kandidaten unterstützen muss."

Ihre Unterstützung für Bernie Sanders brachte sie am Freitag (6. März) im kalifornischen Wilmington bei den Protestmärschen der Organisation 'Fire Drill Fridays' zum Ausdruck. Mit Gleichgesinnten protestiert die Schauspielerin normalerweise jeden Freitag in Washington vor dem Capitol, um die Politiker zum Handeln in Bezug auf den Klimaschutz auffordern. Bei der Veranstaltung an der Westküste waren neben Jane Fonda noch weitere Stars wie Lily Tomlin, Diane Lane und Rosanna Arquette zugegen.

Protest gegen existentielle Bedrohung

Sanders ist für Jane Fonda nach dem Ausscheiden der beiden Frauen ganz klar der beste Kandidat für die Demokraten. Mit ihm könne die bedrohliche Klima-Situation auf der Welt noch gerettet werden. "Wir protestieren gegen eine existentielle Bedrohung, die tatsächlich die Zukunft der Menschen auf diesem Planeten entscheiden könnte", argumentiert die Schauspielerin.

Fonda, die aufgrund ihres Engagements bei den wöchentlich stattfindenden Demonstrationen schon mehrfach verhaftet wurde, hat im Zuge des Klima-Schutzes verschiedene Versprechen gegeben, darunter keine neue Kleidung zu kaufen.

Neben Jane Fonda rühren auch Stars wie Susan Sarandon, Dick Van Dyke, Jack White, Sarah Silverman und Public-Enemy-Rapper Chuck D die Werbetrommel und setzen sich dafür ein, dass Bernie Sanders Anfang November für die Demokraten gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump ins Rennen geht.