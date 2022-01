Allgemein | STAR NEWS

Das endgültige Dschungel-Aus: Lucas Cordalis muss draußen bleiben

DE Deutsche Promis - Er war einer der Favoriten für den Titel des Dschungelkönigs, doch für Lucas Cordalis (54) ist 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' beendet, bevor es überhaupt so richtig begonnen hatte. Der Sänger ('Goobye My Love, Goodbye') musste wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation. Nachdem es zunächst geheißen hatte, dass er eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachrücken würde, ist jetzt klar: Das 15. Dschungelcamp findet ohne den Star statt.

Der Favorit fliegt nach Hause

Zu groß sei die Ansteckungsgefahr für die anderen Kandidat*innen, teilte der Sender RTL auf Anfrage von 'Bild' mit. Man wolle das Risiko nicht eingehen — diese Entscheidung sei gemeinsam mit Lucas getroffen worden. Es gehe ihm jedoch gut, der Sänger habe keinerlei Symptome und werde, sobald der Test negativ ausfällt, nach Hause zurückfliegen. Ob Lucas im nächsten Jahr eine neue Chance bekommt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Dabei galt der Sohn der Schlager-Legende Costa Cordalis (†75) doch als Top-Favorit auf die Dschungelkrone.

Familien-Tradition bei Lucas Cordalis

Die hätte Lucas besonders viel bedeutet, denn sie hat in seiner Familie bereits Tradition — sein Vater gewann die erste Staffel, seine Schwägerin Jenny Frankhauser (29) durfte sich vor vier Jahren mit der Dschungelkrone schmücken und auch seine Schwiegermutter Iris Klein (54), Mutter von Lucas' Frau Daniela Katzenberger (35), ließ sich bereits zum Campen zwischen Kakerlaken überreden.

Immerhin wird sich Danni freuen, ihren Mann vorzeitig wieder an ihrer Seite zu haben. Auf Instagram hatte sie kurz nach dessen Abreise nach Südafrika bereits verkündet, wie sehr er ihr fehlt. Auf einem Schnappschuss war die Katze zu sehen, eine Bettdecke verdeckte den Großteil ihres nackten Körpers. Zwar lächelte sie fröhlich in die Kamera, der Kommentar verriet aber, dass sie doch ein wenig unter Liebeskummer litt. "Vermisse meinen süßen Griechen" ("Miss my Greek honey") steht dort unter dem Foto. Der hatte zuvor in einem RTL-Interview in die gleiche Kerbe gehauen, "Die größte Prüfung wird für mich werden, meine Familie so lange nicht zu sehen. Meine kleine Tochter, meine Frau. Das wird mir schwerfallen", so Lucas Cordalis.

Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images