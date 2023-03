Allgemein | STAR NEWS

„Darmspiegelung statt Wellness“: Gwyneth Paltrows Essgewohnheiten unter Beschuss

DE Showbiz - Gwyneth Paltrow (50) hat sich im Laufe der Jahre ein zweites Standbein als Wellness-Guru aufgebaut. Mit ihrem Lifestyle-Portal Goop bringt die Schauspielerin ('Shakespeare In Love') Produkte an zahlungskräftige Kund*innen, die aus einer Mischung aus Esoterik und Bullshit beworben werden.

Entgiften von Nichts

Natürlich ist auch Gwyneth selbst Teil des dort vermittelten Lebensgefühls. Doch jetzt ist die Goop-Chefin — nicht zum ersten Mal — unter Beschuss geraten. In dem Podcast 'The Art Of Wellness' von Dr. Will Cole hatte die Leinwandschönheit über ihre Ernährungsgewohnheiten gesprochen, und da knurrt Normalsterblichen schon beim Zuhören der Magen. Morgens gibt es Kaffee, damit "mein Blutzuckerspiegel nicht steigt", so Gwyneth, doch zu Mittag schlägt sie dann so richtig zu: "Ich mag Suppe", erklärte der Star. "Suppe" bedeutet für den Star allerdings: "Ich esse oft Knochenbrühe zu Mittag." Anschließend hat sie erstaunlicherweise die Energie für einen einstündigen Workout. Abends schlägt sie sich dann mit "Gemüse" den Bauch voll, um sich zu "entgiften".

Hohn und Spott für Gwyneth Paltrow

Kein Wunder, dass die Leute Gwyneth Paltrow schnell darauf aufmerksam machten, dass man sich so nicht ausgewogen ernährt. "Das klingt haargenau wie eine Vorbereitung auf eine Darmspiegelung", spottete ein Nutzer auf Twitter und fragte gleichzeitig, wovon sie denn entgiften wolle. Ernährungsberaterin Lauren Cadillac zeigte sich auf TikTok besorgt: "Ich will daran erinnern, keine Ernährungs- und Wellness-Tipps von Promis anzunehmen. Die Frau ist 1,75 groß und das ist alles, was sie den Tag über isst? Das ist keine Wellness, das ist eine Störung."

Das findet auch Schauspielerin Jameela Jamil, die davor warnte, sich an Leuten wie Gwyneth zu orientieren. Man solle sich an Expert*innen halten, nicht an "einen Haufen traumatisierter Frauen, die jeden Tag aufgrund ihres Aussehens unter die Lupe genommen werden." Gwyneth Paltrow hat sich noch nicht wieder geäußert.

