Daniela Katzenbergers neue TV-Show: ‘Familienglück auf Mallorca’

Daniela Katzenberger (32) hat bereits in zahlreichen TV-Shows bewiesen, dass sie für das Reality-Fernsehen wie geschaffen ist. Nun kommt ein neues Format mit der bekannten Blondine in der Hauptrolle. In der RTL2-Sendung 'Familienglück auf Mallorca' dreht sich alles um das Leben der Katze mit ihrem Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia (3) auf der spanischen Insel.

'Mit Lucas auf Nestsuche'

Die Sendung soll insgesamt aus drei Folgen bestehen. Dabei dreht sich im ersten Kapitel des Dreiteilers alles um eine neue Bleibe für die Familie Katzenberger/Cordalis. Denn zurzeit leben Dani und Lucas bei Schwiegervater Costa Cordalis (74) und seiner Frau Ingrid – ein neues Heim muss also her. Ob es bei der Suche nach einem neuen Zuhause zu Familienzoff kommen wird?

Bald geht es los

Wer jetzt neugierig geworden ist, muss sich nicht mehr lange gedulden: Ab dem 25. März werden die drei Folgen von 'Familienglück auf Mallorca' immer montags auf RTL 2 ausgestrahlt.

Dann können wird Daniela Katzenberger endlich wieder in ihrem Element vor den Reality-TV-Kameras bewundern.

