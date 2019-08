Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ehren Costa mit TV-Special

DE German Stars - Zwei Monate nach dem Tod von Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren will RTL II dem Schlager-Star ein Doku-Special widmen. Am 2. September soll die zweistündige Sondersendung mit dem Titel 'Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa' zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Daniela und Lucas erinnern sich an Costa

Wie der Titel schon andeutet, kommen darin vor allem Lucas Cordalis (52), der Sohn des verstorbenen Sängers, und dessen Ehefrau Daniela Katzenberger (32) zu Wort. Mit der Doku würden die beiden ihm "einen letzten öffentlichen Auftritt" ermöglichen wollen, wie Lucas via RTL II mitteilte - schließlich stand Costa "fast sein ganzes Leben auf der Bühne und er hat es geliebt".

Costa Cordalis wird schmerzlich vermisst

Die Aufnahmen sind im Zuge der Doku-Soap des Paares entstanden, deren Dreharbeiten im Mai gestartet waren. Doch enthält das Special zudem zahlreiche Interviews - neben Daniela und Lucas erinnern sich auch Costas Witwe Ingrid sowie zahlreiche Freunde an den Schlager-Star.

Costa Cordalis war am 2. Juli in seiner Wahlheimat Mallorca an Organversagen verstorben. Wie schwer der Verlust für die Familie wiegt, bringt Lucas in der Sondersendung auf den Punkt: "Costa hinterlässt einen Krater in unserem Leben, er war unser Familienoberhaupt, dieser Platz ist jetzt leer."

