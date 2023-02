Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger über Mama Iris Klein: „Sie weiß schon, was sie macht“

DE Deutsche Promis - Abstand muss sein: Reality-Star Daniela Katzenberger (36) lassen die Probleme ihrer Mama Iris Klein (55) nicht kalt, aber sie kann schließlich nicht deren Leben leben.

"Bin keine Eheberaterin"

Das kennen viele Familien – da gibt es Stress in der Ehe eines Familienmitglieds und dann geht es darum, Partei zu ergreifen oder nicht. Es ist natürlich noch anstrengender, wenn dieser Zwist in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. So erlebt es die Katze, deren Mutter ihren Mann Peter Klein des Ehebruchs bezichtigt: Er soll in Australien mit Yvonne Woelke getechtelt haben. Die erzürnte Gattin hat öffentlich Schluss gemacht, aber damit endet es ja nicht. Nun sind alle in der Familie gefragt, Stellung zu beziehen. Aber die älteste Tochter will sich da raushalten. "Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich bin immer für sie da, aber ich bin keine Eheberaterin", erklärte die Wahl-Mallorquinerin in einer Instagram-Story. "Ich werde bestimmt keine Tipps geben oder sagen, was sie machen soll."

Daniela Katzenberger vertraut ihrer Mutter

Aber Daniela Katzenberger vertraut Iris Klein, dass sie am Ende einen Weg findet. "Sie weiß schon, was sie macht", lautet das zuversichtliche Schlusswort. Aber es sind schon schwierige Zeiten für die Kult-Auswanderin. Erst der Stress bei Mama, und dann hatte sich Gatte Lucas Cordalis im Dschungelcamp auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert und sein nettes Schwiegersohn-Image für viele verloren. Kein Wunder, dass die Berufs-Blondine sich dann auch mal Luft verschaffen musste, als die Dschungelshow Negativschlagzeilen für ihre Familie brachte. "Ich habe seit ein paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen", erzählte sie auf Instagram. "Es passieren echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend."

Da kann man verstehen, dass die Mutter der kleinen Sophia sich erstmal Abstand verschaffen wollte, zumindest von den zankenden Eltern. Jetzt hat Daniela Katzenberger ihren Lucas wieder. Die beiden werden wohl darauf hoffen, dass man schnell den ein oder anderen Spruch des Schlagersängers im Dschungel vergessen wird.

