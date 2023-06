Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger startet Gesangskarriere: Nervenflattern im Studio

DE Deutsche Promis - Ein Gesangs-Star in der Familie reicht offenbar nicht. In der neuesten Folge von 'Daniela Katzenberger — Familienglück auf Mallorca' tritt die Titelheldin in die Fußstapfen ihres Mannes, Schlagersänger Lucas Cordalis (55). Doch so ganz zuhause fühlt sich TV-Persönlichkeit im Tonstudio offenbar noch nicht.

Hauptsache authentisch

Dabei hat die 36-Jährige mit dem erfahrenen Produzenten Christian Geller einen echten Profi an der Seite. Doch genau das setzt dem musikalischen Nachwuchstalent offenbar zu, wie sie gestand: "Der hat schon immer sehr gute Leute da. (…) Ich bin sehr nervös." Kein Wunder, denn Geller arbeitete auch schon mit Florian Silbereisen, den No Angels und Giovanni Zarrella und er baut seinen neuen Schützling auch zunächst auf, rät: "Das Allerwichtigste ist, dass du authentisch bist." Nach mehreren Versuchen wird die Katze dann allerdings sichtlich mutlos.

Wer Daniela Katzenberger schließlich hilft

Das Gefühl, hinter den Erwartungen zurückzubleiben setzt Daniela Katzenberger arg zu. "Ich fühle mich dann so richtig abgefuckt. Das ist so eine Mischung aus abgefuckt und Selbsthass. Und es ist fast schon so, dass ich mich schäme." Erst als Lucas eingreift und seiner Frau Signale gibt, sitzen die Einsätze bei ihr besser. Am Schluss ist sie sogar begeistert von ihrer Leistung: "Das ist so geil, dass man gar nicht denken könnte, dass es von mir ist."

Lob gibt es auch von Schwiegermama Ingrid Cordalis, Witwe der verstorbenen Schlager-Legende Costa Cordalis. "Der Costa hätte sich sehr gefreut, wenn er das gehört hätte. Der hat sowieso große Stücke auf die Daniela gehalten", ist sie zu hören. Was will Daniela Katzenberger eigentlich mehr?

Bild: Christian Charisius/picture-alliance/Cover Images