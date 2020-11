Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger: So tanzt sie durch den Herbst

DE German Stars - Daniela Katzenberger (34) mag den Herbst, und der Herbst mag Daniela Katzenberger. Das stellte die Kultblondine ihren Fans nun auf Instagram unter Beweis, denn dort zeigt sie sich in schnuffeligen Stiefeln – und sonst nichts.

Leicht bekleidet

Die Unternehmerin nutzte das Färben und Fallen der Herbstblätter, um sich gekonnt auf Social Media in Szene zu setzen. Lachend ist sie auf einem neuen Bild zu sehen, das ihr Ehemann Lucas Cordalis von ihr geschossen hat. Daniela steht auf der Holzterrasse in ihrem Garten, bekleidet nur mit schwarzen Stiefeln. Ihre Blöße wird verdeckt von einem charmanten Blätterkleid, denn Lucas hält ein rotes und ein gelbes Blatt vor den Oberkörper und die Scham seiner Liebsten.

Daniela Katzenberger ist glücklich

Die hatte bei dem Footing sichtlich Spaß und kommentierte das Foto mit den knappen Worten "Herbst-Outfit" und #happyherbst. Die Fans freuen sich zwar über das originelle Bild, doch vor allem die männlichen Abonnenten von Danielas Instagram-Kanal wollen mehr: Sie bitten höflich darum, dass die Influencerin doch bitte die beiden Blätter wegnehme. Nichts da. Aufmerksamen Followern fällt wiederum auf, dass sich Daniela und Lucas seit Wochen in Deutschland aufhalten. Der mögliche Grund? In Köln wird derzeit 'The Masked Singer' gedreht und Fans vermuten, dass es sich bei der noch nicht enttarnten Familie Erdmann um keine Geringeren als Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis handelt.