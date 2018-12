Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger lacht ihren Fashion-Fauxpas weg

Ups, Daniela Katzenberger (31) hat bei ihrem Outfit etwas übersehen.

Bei der Verleihung der 1Live Krone am Donnerstag [6. Dezember] in Bochum legte der Reality-TV-Star ('Daniela Katzenberger – natürlich blond') einen gewohnt professionellen Auftritt hin. Im schwarzen Mini-Dress, perfekt gestylt und selbstbewusst stolzierte die Katze über den roten Teppich – doch eine Kleinigkeit hatte sie bei ihrem Outfit übersehen. Denn ihre Strumpfhose hatte eine nicht gerade dezente Laufmasche. Der verzeihliche Mini-Fashion-Fauxpas wurde nach der Show natürlich in allen Zeitschriften groß abgedruckt. Und Daniela selbst? Die nimmt die kleine Panne mit ihrem üblichen Katzen-Humor.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 31-Jährige ein Foto von dem Abend, auf dem die Laufmasche deutlich zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Wenn dir einfach kein Mensch sagt, dass du die brutalste Laufmasche ever hast…" Ihre Hashtags "#shithappens" und "#thatslife" zeigen dabei, solche Dinge geschehen einfach und sind alles andere als ein Grund, sich beschämt zu verkriechen. Lieber einen Gegenangriff à la Daniela starten und den Mini-Fauxpas einfach weg lachen.

Vielen Frauen dürfte die Entertainerin mit ihrem Post aus der Seele gesprochen haben – denn welche Strumpfhosen-Trägerin kennt das ewige Laufmaschen-Problem nicht? Bei Daniela Katzenberger ist das eben nicht anders.

