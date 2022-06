Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger: Heimweh im Paradies

DE Deutsche Promis - Hand aufs Herz, die meisten würden doch sofort mit Daniela Katzenberger (35) tauschen, oder? Die Karriere der TV-Persönlichkeit läuft wie geschmiert, sie ist glücklich mit Lucas Cordalis (54) verheiratet und die beiden haben eine reizende Tochter. Mehr noch, sie wohnen auf der Trauminsel der Deutschen, genießen ein Leben unter der Sonne Mallorcas.

Kälte hält jung

Doch die Strände mögen noch so weiß und die Sonne noch so warm sein, eines fehlt der Berufs-Blondine auf der Mittelmeerinsel, wie sie in der neuen Staffel von 'Daniela Katzenberger — Familienglück auf Mallorca' (startet am 22. Juni auf RTLZWEI) verrät. Sie wird immer mehr von Heimweh nach dem kalten Deutschland gepackt. "Ich hab das Gefühl, in Deutschland die Kälte, die hält mich jünger. Irgendwie fühl ich mich da frischer", so die Katze und gestand: ""Ich merk halt, je öfter ich in Deutschland bin, desto weniger will ich da weg. Und Mallorca gefällt mir nur noch von oben im Flugzeug Richtung Deutschland." Dass sie oft genug beruflich in ihrer Heimat zu tun hat, ist kein Trost — denn dann steigt sie in Hotels ab.

Daniela Katzenberger will ein deutsches Zuhause

"Ich hätt gern ne Hausnummer, statt ner Zimmernummer. Und auch gern einen eigenen Kühlschrank statt einer Minibar", so Daniela Katzenberger weiter in ihrer Familien-Doku. Ein Zuhause sei ihr wichtig, und das würde ein Hotel nun mal nicht leisten können. Undankbar will sie natürlich nicht sein: "Also, wenn ich so Tage hab wie heute, denk ich schon: Mallorca ist geil! Aber die Frage ist halt, wie oft man das braucht. Mal. Und das könnte man auch dreimal im Jahr im Urlaub machen."

Fünf Jahre lebt die Katze jetzt bereits mit ihrer Familie auf der Insel. Sehen wir vielleicht in einer der kommenden Staffeln einen Umzug in die alte Heimat? Ihre Mutter Iris Klein (55) hat auf jeden Fall schon einen Tipp parat, wie ihre Tochter die geliebte deutsche Kälte auf Mallorca erleben kann: Sie schlägt ihr vor, sich einfach öfter in die Kühltruhe zu setzen. Ob das reicht, um Daniela Katzenbergers Heimweh zu vertreiben?

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images