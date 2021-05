Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger: Ein großer Wunsch bleibt unerfüllt

DE Deutsche Promis - Am Mittwoch (19. Mai) geht es wieder los: Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) lassen uns mit sechs neuen Folgen auf RTL II an ihrem 'Familienglück auf Mallorca' teilhaben. Dabei wird das Glück der beiden allerdings von einem unerfüllten Wunsch überschattet.

"Unerwünschter Kinderwunsch frisst einen auf"

Obwohl beide Reality-Stars überglücklich über Töchterchen Sophia (5) sind, hätten sie sich gern noch weiteren Familienzuwachs gewünscht. Das habe aber einfach nicht geklappt — und mittlerweile haben sich beide von ihrem Traum verabschiedet. Das sei nicht leicht gewesen, gestand Lucas im Gespräch mit dem 'Redaktionsnetzwerk Deutschland'. Er habe sich so sehr einen Sohn namens Konstantin gewünscht. "Aber ich habe Verständnis, wenn meine Frau sagt, dass sie nicht glücklich ist mit dieser ewigen Warteposition, und wir das erst mal aufgeben." Die Katze fügte hinzu: "Dieser unerfüllte Kinderwunsch ist auch etwas, was einen irgendwann innerlich auffrisst. Das geht vielen Frauen so und je mehr Druck man sich macht, desto schlimmer wird es."

Gibt es doch noch Hoffnung für Daniela Katzenberger?

Genau dieser Druck könnte dazu beigetragen haben, dass es mit dem zweiten Wunschkind bislang nicht geklappt hat, vermuten die beiden. "Oft ist es ja so, dass wenn die Leute es aufgeben, es auf einmal funktioniert. Vielleicht ist es für uns aber auch bestimmt, nur eine Tochter zu haben", so Lucas. Den Optimismus teilt seine Frau nicht: "Bei mir ist da wenig Hoffnung. Wir warten hier schon sehr lange und wenn es nicht sein soll, dann ist es so. Und Lucas ist jetzt auch nicht mehr 21." Grund zu klagen sieht Daniela dennoch nicht: "Wir haben eine wundervolle Tochter und sind damit überglücklich."

Bei der Kindererziehung sind die Rollen übrigens klar verteilt, wie der stolze Papa berichtete: "Jeder hat seinen Bereich: Ich bin eher für Sport und Kultur zuständig, Dani für das Schminken und andere Dinge." Es scheint also, als ob Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger sich doch ganz gut in ihrem 'Familienglück auf Mallorca' eingerichtet haben.

Bild: Christian Charisius/picture-alliance/Cover Images