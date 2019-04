Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger: Die Katze zeigt ihr Kurzhaar

Daniela Katzenberger (32) ist hierzulande nahezu der Inbegriff dichter, blonde Haare. Man kennt den TV-Star ('Goobye Deutschland! Die Auswanderer') vor allem mit seiner wunderschönen, langen Mähne. Umso mehr staunten die Fans, als die Katze sich auf Instagram oben ohne präsentierte.

Bob am Waschtag

Oben ohne bedeutet in diesem Fall nicht etwa ohne Klamotten, sondern mit einem einfachen, kürzeren Bob. Die Extensions waren nämlich in der Wäsche. Und so machte die quirlige TV-Persönlichkeit das Beste aus der Situation und postete ein Bild, das sie ohne ihre Haarteile zeigte – ihre Fans hatten schließlich schon länger darum gebeten. "Hier, wie von euch gewünscht, ein Foto ohne meine luftgetrockneten Haartressen", schrieb die Blondine auf Instagram. Das Bild schlägt hohe Wellen.

Künftig öfter mal ohne Extensions

Sollte die Katze auf ihre Fans hören, haben wir sie wohl nicht zum letzten Mal ohne die dicke Haarpracht gesehen. Ein Follower warf nämlich sogleich die Frage in die Runde: "Wer ist auch der Meinung, dass das besser aussieht?" Das Echo war durchweg positiv, von "Ich finde das viiiiiiiel besser" über "Das sieht so frisch und modern aus" und "Krass, lass das so!" bis zu "Lass die Fiffis auf der Leine, sieht toll aus!" war ihre Instagram-Gemeinde hin und weg von der neuen Katze. Vielleicht sollte sich Daniela Katzenberger ihr Styling noch einmal gründlich überlegen.

