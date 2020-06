Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger: Darum ist sie nur halb gebräunt

DE German Stars - Dass Daniela Katzenberger (33) sich selbst nicht immer ganz so ernst nimmt, bewies die TV-Persönlichkeit ('Goodbye Deutschland! Die Auswanderer') jetzt erneut auf Social Media. Am Sonntag (28. Juni) postete sie ein Bild auf Instagram, mit welchem sie ihren Fans mit nacktem Rücken ihre Sommerbräune demonstrierte.

"Kann auf Mallorca nicht am Strand liegen"

Doch da wurde schnell klar, dass auch Stars, die unter Sonne satt auf Mallorca leben, hart für einen makellosen Teint arbeiten müssen. Denn der Rücken der Kult-Blondine war gerade einmal zur Hälfte gebräunt, wie man auf dem Bild sieht. Eine scharfe Linie zeigt genau, wie bedeckt sich die Frau von Lucas Cordalis (52) an den Strand gelegt hatte. Dabei handelte es sich aber keinesfalls um einen peinlichen Ausrutscher, wie Daniela in der Bildunterschrift deutlich machte. "Kommt davon, wenn man als einzige Frau auf Mallorca nicht oben ohne am Strand liegen kann."

Daniela Katzenberger zieht die Paparazzi an

Der Grund? "Sonst würde ich sofort die Bild-Zeitung 'schmücken'", fügte Daniela Katzenberger mit einem Lach-Emoji hinzu. Doch das war noch nicht alles. Später lud die Influencerin ein zweites Foto hoch, auf dem sie sich entspannt oben ohne sonnt und die verpasste Bräune nachholt. Ihre Follower erblickten aber schnell, dass auch an diesem Bild nicht alles perfekt ist, denn da klebte doch was unter ihren Sandalen...? Daniela stellte schnell klar, dass es sich dabei nicht um ein Versehen handelte: "Ja ich weiß schon was ihr denkt...'Wie kann sie sich nur SO zeigen ?!?!...mit Preisschild am Schuh !!'" schrieb der Star. Daniela Katzenberger beweist eben immer wieder: Ganz so ernst nimmt sich die Kult-Blondine selbst nicht.