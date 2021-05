Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger: Bei der Pool-Party zeigt sie ihre Kurven

DE Deutsche Promis - Wenn uns die Corona-Pandemie eins beschert hat, dann ist es viel Zeit für Nabelschau. Bei Daniela Katzenberger (34) bedeutet das vor allem eins: Po-Parade für die Kamera! In einer Insta-Story, die sie am Wochenende (8./9. Mai) postete, macht sie nicht nur Faxen mit Ehemann Lucas Cordalis (53), sondern wirft sich für ihn und die Selfie-Cam beeindruckend in Pose.

Sexy Katze am Pool

Nur mit orangefarbenen Bikinihöschen bekleidet und oben ohne posiert die Kultblondine für ihren Gatten, der die Show von der anderen Poolseite aus genießt, wo er unter einem Sonnenschirm auf einer Pool-Liege chillt. Daniela sieht von hinten hinreißend aus, nur Lucas darf mehr sehen und hebt anerkennend den Daumen.

Unterwegs an der Küste von Mallorca ließ sich Daniela an einer Strandpromenade ablichten und rückt dabei ebenfalls ihren Po ins Rampenlicht: Mit den Tags "in POsegeschmissen" und "pfälzeressenformtediesekiste" beweist die gebürtige Ludwigshafenerin einmal mehr Humor. Und die Fans reagieren auch mit Anerkennung: "Gut in Form der Bobbes", heißt es da unter anderem.

Daniela Katzenberger in Topform

Mit ihren sexy Kurven und dem gewohnten Mundwerk zeigt Daniela, wie gut ihr das Leben auf Mallorca tut. Am Sonntag (9. Mai) posierte sie in einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Wife. Mom. Boss" und wünschte allen Mamas einen schönen Muttertag. "Das ist unser Tag", schrieb sie weiter. Ihr Glück mit Ehemann Lucas, der den Arm um ihre Taille legt, und ihrer fünfjährigen Tochter Sophia, die sie liebevoll auf die Wange küsst, ist ihr auf jedem Bild anzusehen. Daniela Katzenberger geht’s einfach gut auf ihrer Trauminsel Mallorca.

Bild: Christian Charisius/picture-alliance/Cover Images