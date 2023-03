Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger am Tropf: Nur eine Erkältung?

DE Deutsche Promis - Daniela Katzenberger (36) sieht man die Erschöpfung an – "wenn du trotz Filter K*cke aussiehst, bist du echt am A****", schreibt sie traurig zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Die Katze ist krank, und das schon seit Wochen. Damit das Leiden endlich ein Ende hat, setzt sie offenbar mittlerweile auf Infusionen.

Mit der Geduld am Ende

Im pinkfarbenen Pyjama im Bett liegend berichtet Daniela, immer wieder unterbrochen von quälenden Hustenattacken, dass es ihr schon seit geraumer Zeit nicht gut geht. "Dann geht es zwei Tage gut, dann ist’s wieder beschissen (…). Gestern Nacht hat’s mich so umgebeamt." Aber langsam reißt der vielbeschäftigten Reality-TV-Ikone der Geduldsfaden: "Ich muss fit werden. Am Freitag kommt mein Kamerateam", erklärte sie wild entschlossen. "Wir müssen die Staffel fertigkriegen." Um die Genesung voranzutreiben, begab sie sich in ärztliche Behandlung: Auf einer Liege sieht man sie am Tropf – hoffentlich machen die Infusionen die Katze wieder gesund!

Daniela Katzenberger sorgt sich um ihre Mama

Auch die Probleme ihrer frisch getrennten Mama Iris Klein beschäftigen Daniela auf ihrem Krankenlager. Ihre Mutter kümmere sich gut um sie, habe ihr gerade erst Lutschtabletten vorbeigebracht. "Ich muss sie ein bisschen aufpäppeln", sagte Daniela, die das Aufpäppeln mindestens genauso nötig hat. "Das ist auch nicht so easy für sie, jetzt ganz allein. Sie schlägt sich echt gut. ... Aber dann hat sie doch noch ganz viele Momente, in denen sie zusammenbricht…" Nanu, das hatte doch im Februar noch ganz anders geklungen, als Daniela manchmal eher Abstand suchte zu den skandalträchtigen Streitereien zwischen Iris und Peter Klein. "Es klingt voll gemein, aber ehrlich gesagt kann ich nicht deren Eheprobleme zu meinen Problemen machen", erklärte Daniela Katzenberger damals offen und ehrlich, aber vielleicht hatte sie im Krankenbett doch genug Zeit, das nochmal zu überdenken.

Bild: Christian Charisius/picture-alliance/Cover Images