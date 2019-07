Allgemein | STAR NEWS

Daniela Büchner: Wieso hat sie beim Unfall nicht geholfen?

AAm Dienstag postete Daniela Büchner (41) auf Instagram, dass sie einen Unfall verursacht hatte. "Hallo Ihr Lieben, heute ist echt ein Sch***tag. Verdammt!! Ich habe im 'Toten Winkel' eine Rollerfahrerin übersehen." Doch das war erst der Anfang eines Dramas.

Nach dem Unfall nicht gekümmert

Zum Glück wurde das Unfallopfer nicht allzu schwer verletzt und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Doch anschließend wurde die Witwe von 'Malle Jens' Büchner (†49) scharf kritisiert. 'BILD' hat sich mit einer Unfallzeugin unterhalten, die Danni Büchner und ihrer ebenfalls anwesenden Tochter Joelina (19) vorwarf, in den Minuten nach dem Unfall nicht geholfen zu haben. "Die beiden Damen blieben in einigem Abstand zur Verunfallten stehen und taten ... nichts. Sie kümmerten sich nicht die Bohne um die Verletzte."

Daniela Büchner in Schockstarre

Ließ das Geschehen die Kult-Auswanderin kalt oder stand sie etwa selbst unter Schock? Auf 'RTL.de' erklärt die Wahl-Mallorquinerin: "Es ist ein Alptraum, ich krieg jetzt noch Gänsehaut." Dass sie den Helfern nicht unter die Arme griff, streitet Daniela, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Weg in ihr Café Faneteria befand, gar nicht erst ab: "Es stimmt, ich stand dann, als alle drumherum kamen, daneben wie in einer Schockstarre. In dem Moment dachte ich: 'Oh Gott, nicht, dass wieder was passiert ist'." Sie hat bereits versprochen, dem Unfallopfer Blumen zu schicken — doch vielleicht kann Daniela Büchner selbst auch einen Strauß gebrauchen.

© Cover Media