Allgemein | STAR NEWS

Daniela Büchner: “Du fehlst mir so sehr”

Im Leben von Jens Büchners (49) Witwe Daniela (40) ist nichts mehr so wie es war.

Der Sänger ('Hau ab, du bist kein Alkohol') und Reality-Star war im November auf Mallorca an Lungenkrebs gestorben. Zurück blieben Jens Büchners Witwe Daniela und acht Kinder. Schwere Zeiten für die Familie, die ihren Haupternährer verloren hatte. Auch auf Instagram, wo Daniela Büchner gern gepostet hatte, herrschte verständlicherweise Funkstille. Ende November hatte sie sich mit einem eindringlichen Appell um Ruhe und Privatsphäre noch an Fans und die Presse gewandt: "Wir beginnen jetzt mit Abschluss der Trauerfeierlichkeiten ein neues Kapitel. Wir versuchen zur Ruhe zu kommen, das Geschehene zu verarbeiten und genügend Kraft für den Neuanfang zu finden. Bitte geben Sie uns die nötige Zeit und lassen Sie uns ungestört diesen Weg gehen und sehen Sie von Presseanfragen und heimlichen Fotoaufnahmen ab. Wir melden uns zu gegebener Zeit, wir sind ja nicht aus der Welt." Am Donnerstag [20. Dezember] jetzt ein Update auf ihrer Instagram Story: Daniela Büchner teilt ein Bild aus 'König der Löwen' mit einem Zitat aus dem Disney-Film: "Warum sterben die tollsten Leute zuerst? — Wenn Du auf einer Wiese voller Blumen bist, welche reißt du zuerst ab?" Darunter schreibt sie: "Du fehlst mir so sehr." Jetzt steht Daniela Büchner und den Kindern das erste Weihnachten ohne Jens bevor: Eine doppelt schwere Zeit, bei der man ihnen nur alles erdenklich Gute wünschen kann.

© Cover Media