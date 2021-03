Allgemein | STAR NEWS

Daniel Hartwich: Stolz auf seine Lebensgefährtin

DE Deutsche Promis - Daniel Hartwich (42) ist der RTL-König der locker-flockigen Moderation: Von 'Let’s Dance' übers 'Dschungelcamp' bis zum 'Supertalent' ist der Profi-Plauderer überall dabei, doch über sein Privatleben erfahren die Zuschauer kaum etwas. Dabei hat seine Lebensgefährtin Hannah Hölscher eine mindestens ebenso spannende Karriere vorzuweisen.

Daniel Hartwich schützt sein Privatleben

Dass der Moderator weder von Fotografen verfolgt werden noch Schlagzeilen über sein Familienleben in den Medien lesen möchte, ist natürlich verständlich. Darum hält er sich von roten Teppichen und Promi-Partys fern. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Hannah, die seit 2009 mit ihm zusammen ist, und den gemeinsamen Kindern im Alter von sechs und drei Jahren lebt Daniel Hartwich in Köln. In der RTL-Hochburg arbeitet Hannah als Journalistin, und das mit beachtlichem Erfolg.

Hannah Hölscher wurde mehrfach ausgezeichnet

Für eine Fernsehreportage im Jahr 2012 wurde Hannah Hölscher mit dem prestigeträchtigen CNN Journalist Award ausgezeichnet, nachdem sie für 'Stern TV' den US-Amerikaner Ethan McCord vorstellte, der schon als Kind davon träumte, einmal Soldat zu werden. Mit der US-Army kämpfte er im Irak und wurde dadurch zum Pazifisten. Hannah Hölscher drehte ein bewegendes Porträt des Mannes.

Kein Wunder, dass dieses Paar nicht von Event zu Event eilt, sondern zuletzt 2012 bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises in München zusammen auf dem roten Teppich zu sehen war, wie 'Bild' berichtete. Seine Fans müssen zum Glück nie lange warten, bis er wieder auf der Bildfläche erscheint – aktuell moderiert er zusammen mit Victoria Swarovski den Quotenhit 'Let’s Dance'.