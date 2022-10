Allgemein | STAR NEWS

„Damit ich Twitter kaufen kann“: Elon Musk bringt Parfüm auf den Markt – mit einer eigenwilligen Note

DE Showbiz - Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich dicht beieinander, und niemand erinnert öfter daran als Tesla-Boss Elon Musk (51). Kaum jemand liebt den Geruch verbrannter Haare, aber genau danach benannte der Milliardär und Erfinder ein neues Parfum.

Elon Musk ist stolz auf Burnt Hair

Für $100, rund €102, ist der eigenwillige Duft, denn der Erfinder als "die Essenz eines abstoßenden Verlangens" bezeichnet, über seine Website The Boring Company online zu erwerben. Stolz gab er am Mittwoch (12. Oktober) bekannt, dass schon über 20.000 Menschen eine Bestellung aufgaben, was einen Umsatz von $2 Millionen bedeutet. Der Duft sei "wie wenn man sich am Esstisch über eine Kerze beugt, nur ohne die harte Arbeit", heißt es auf der Website – offenbar ein überzeugendes Argument für manche.

Musk will seinen Namen zu Geld machen

"Mit einem Namen wie meinem war es nicht zu vermeiden, ins Parfumgeschäft einzusteigen – warum habe ich so lange dagegen angekämpft!" tönte Musk, bevor er seine Zielgruppe anfeuerte. "Bitte kauft mein Parfum, damit ich Twitter kaufen kann." Das könnte allerdings so manchen bewegen, von der Bestellung doch wieder Abstand zu nehmen. Schließlich ist eine Übernahme des Social-Media-Dienstes, über die seit April verhandelt wird, nicht unumstritten. Aber wer Elon Musk dabei helfen will, weiß ja jetzt, was zu tun ist.

Bild: John Nacion/startraksphoto.com/Cover Images