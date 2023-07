Allgemein | STAR NEWS

Elon Musk gegen Mark Zuckerberg: Findet der Kampf im Kolosseum statt?

DE Showbiz - Twitter-Chef Elon Musk (52) und Facebook-Boss Mark Zuckerberg (39) erfreuen weiterhin die Medien, die auf einen Kampf der beiden hoffen. Seit Wochen nun nähren die beiden Milliardäre die Spekulationen, dass sie sich tatsächlich in einem Käfig Saures geben würden.

“Es gibt eine Chance”

Und die beiden scheinen nun auch laut 'TMZ' den richtigen Austragungsort gefunden zu haben. Wie es sich für zwei Milliardäre mit einem enormen Sendungsbewusstsein gehört, kann es nur das Kolosseum in Rom sein. Dort fanden zuletzt vor 1.500 Jahren Kämpfe statt, aber die beiden fänden es toll, in sie Fußstapfen der Gladiatoren zu treten. Der Südafrikaner postete auf Twitter siegesgewiss: "Es gibt eine Chance, dass der Kampf im Kolosseum stattfindet." Angeblich habe das italienische Kulturministerium seinen zukünftigen Kampf-Partner kontaktiert und die prestigeträchtige Ruine angeboten. Dieser wiederum habe das gleich Dana White gesteckt, der in den USA Cagefights organisiert.

Werden Elon Musk und Mark Zuckerberg wirklich zu Gladiatoren?

Es scheint, dass alle ihren Heidenspaß daran haben, die Gerüchteküche um diesen Kampf im Käfig oder gar Kampf im Kolosseum weiterhin köcheln zu lassen. Das italienische Kulturministerium gab jedenfalls eine Erklärung heraus, dass es nichts damit zu habe. "Es gibt keinen formellen Kontakt oder offizielle Dokumente. Auch wenn es spannend erscheint, ist da nichts dran", ließ es wissen. Und gab gleich zu bedenken: "Wenn Zuckerberg und Musk im Colosseum auftreten wollen, kann es nur auf friedliche Weise geschehen." Es sieht also nicht danach aus, aber zumindest hat man dafür kostenlose Werbung für eine römische Sehenswürdigkeit gemacht. Auf alle Fälle müssen Elon Musk und Mark Zuckerberg bald Nägel mit Köpfen machen und mitteilen, ob und wann dieser ominöse Kampf tatsächlich stattfinden wird, bei all dem Hype bleibt ihnen wahrscheinlich gar nichts anderes übrig – schließlich möchten sie nicht als feige Loser in der Öffentlichkeit gelten.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images