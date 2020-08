Allgemein | STAR NEWS

Daisy Dove ist da! Katy Perry und Orlando Bloom sind stolze Eltern

DE Showbiz - Ihr kugelrunder Babybauch, den Katy Perry (35) bei jeder Gelegenheit auf Instagram präsentierte, dürfte es schon angedeutet haben: Obwohl die Sängerin ('I Kissed A Girl') den errechneten Geburtstermin geheim gehalten hatte, wussten alle, dass der große Tag nicht mehr fern ist.

Die Eltern freuen sich über das Gänseblümchen

Jetzt ist Daisy Dove da. Auf dem Instagram-Account ihres Verlobten Orlando Bloom (43) verkündete das Paar die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter mit dem obligatorischen Bild einer winzigen Babyhand, die nach den Händen seiner Eltern greift. Katy hat einen Fingernagel mit einem Gänseblümchen bemalt (engl: Daisy). Der frisch gebackene Vater, der bereits einen neunjährigen Sohn mit seiner ersten Frau Miranda Kerr hat, zitierte in der Bildunterschrift eine UNICEF-Meldung über die Geburt. Beide sind Sonderbotschafter des UN-Kinderhilfswerks.

Katy Perry und Orlando Bloom sammeln für UNICEF

"Wir schweben voller Liebe und Erstaunen angesichts der gesunden und sicheren Ankunft unserer Tochter", heißt es da. Gleichzeitig wüssten aber beide, dass nicht alle Kinder so viel Glück hätten wie Daisy Dove. Weltweit würden noch immer viel zu viele von ihnen an vermeidbaren Krankheiten sterben. Der Schauspieler ('Herr der Ringe') hatte einen Link hinzugefügt, in dem er um Spenden für UNICEF bittet. "Das wertvollste Geschenk: Ein gesundes Kind", ist dort zu lesen. Den Glückwünschen für Orlando Bloom und Katy Perry kann man sich nur anschließen.