Allgemein | STAR NEWS

Dabei haben ihre Fans so lange warten müssen: Helene Fischer verschiebt Tourstart

DE Deutsche Promis - Auf diesen Moment hatten ihre Fans so lange gewartet. Am Dienstag (21. März) sollte Helene Fischer (38) endlich ihre lang ersehnte Tour antreten — rechtzeitig zum Frühlingsanfang. Zwei Konzerte in Bremen, dann weiter für drei Gigs nach Köln und immer weiter durch Deutschland.

Eine Rippenfraktur ist schuld

Doch jetzt die Hiobsbotschaft: Die Sängerin ('Atemlos durch die Nacht') hat sich bei Proben für ihre aufwändige Bühnenshow verletzt. Am Vortag des Tourauftakts gaben der Veranstalter und die Musikerin bekannt, dass die ersten Termine verschoben werden müssen. "Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung", hieß es in einem persönlichen Statement von Helene. Auch auf Social Media meldete sich der Schlagerstar zu Wort, ging weiter ins Detail. Manchmal seien eben höhere Mächte am Werk "und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe."

Helene Fischer entschuldigt sich

Jetzt startet die Tour, auf die die Fans von Helene Fischer immerhin fast fünf Jahre warten mussten, am 11. April in Hamburg. Die Konzerte in Bremen und Köln sollen nachgeholt werden, vermutlich im Mai und im August. Insgesamt stehen 70 Gigs auf dem Tourkalender, bis in den Oktober ist die Schlager-Queen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.

Niemandem tut die Verschiebung mehr leid als Helene selbst. Auf Instagram erklärte sie: "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen." Sie habe den Erwartungen ihrer Fans gerecht werden wollen und hohe Ansprüche an sich selbst gestellt. Ein Nutzer beruhigte sie: "Ich glaube, ich kann für sehr viele sprechen, wenn ich sage, dass du auf der Bühne uns genügst." Viele wünschten Helene Fischer eine schnelle Genesung.

Bild: picture alliance/dpa | Angelika Warmuth