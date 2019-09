Allgemein | STAR NEWS

Cuba Gooding, Jr.: Verfahren wegen sexueller Belästigung verschoben

DE Showbiz - Cuba Gooding, Jr. (51) muss weiter bangen. Dem Darsteller und Oscar-Gewinner ('Jerry Maguire') wird von einer Frau vorgeworfen, dass er sie gegen ihren Willen am Busen berührt habe. Der Vorfall soll sich ereignet haben, als Cuba mit seiner Freundin Claudine De Niro (40) am 9. Juni die Magic Hour Rooftop Bar and Lounge in New York besuchte.

Cuba Gooding, Jrs. Verfahren soll im Oktober beginnen

Am Dienstag (2. September) erschien der Darsteller zu einer ersten Anhörung vor einem Gericht in New York. Das Verfahren wurde allerdings auf den 10. Oktober verschoben, nachdem die Staatsanwältin Jenna Long und ihr Team erklärt hatten, noch nicht bereit zu sein. Cubas Anwalt Mark Heller schien dies nicht zu überraschen, denn sein Mandant sei unschuldig, wie er in einem Statement erklärte. "Wir glauben, dass sein Promistatus der einzige Grund für seine Festnahme war." Im vergangenen Monat hatte der Anwalt bereits behauptet, die Klägerin habe sich geweigert, mit der Staatsanwaltschaft in dem Fall zusammenzuarbeiten.

Wer sagt die Wahrheit?

Seit dem vermeintlichen Vorfall war bereits einiges passiert: Nachdem die Frau, die sich unsittlich berührt fühlte, die Polizei verständigt hatte, wurden Cubas Personalien aufgenommen und eine erste Verhörung durchgeführt. Er durfte die Polizeistation ohne Zahlung einer Kaution wieder verlassen. Seine Freundin Claudine wurde ebenfalls verhört und gab an, dass die Frau ihnen durch die Bar gefolgt sei und ihre Nähe gesucht habe. Letztendlich habe Claudine ihr dann gesagt, dass sie abhauen solle. Überwachungsvideos würden seine Unschuld beweisen, beteuerte Cuba, dessen Aussagen von seiner Freundin und einem Bekannten, der ebenfalls anwesend war, gestützt werden.

© Cover Media