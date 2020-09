Allgemein | STAR NEWS

Feuer gelöscht: Cuba Gooding Jr. rettet brennenden Mann

DE Showbiz - Bei einer Sabbatfeier unter freiem Himmel, die Cuba Gooding Jr. (52) mit seiner Freundin Claudine De Niro (41) besuchte, wurde der Schauspieler ('Jerry Maguire') unerwartet zum Lebensretter, als das Hemd des Gastgebers plötzlich Feuer fing.

Cuba Gooding Jr. löschte die Flammen

Bei der Feier in Bridgehampton in den exklusiven Hamptons beobachtete Cuba Gooding Jr. zufällig, wie das Hemd seines Gastgebers eine Kerze berührte und zu brennen begann.

"Cuba wurde zum Actionhelden und überschüttete ihn vor den erschrockenen Gästen mit Wasser, die alle applaudierten, als klar war, dass der Mann in Ordnung war", verriet ein Insider der 'New York Post Page Six'. "Der Hemdrücken des Gentleman geriet an einer Kerze in Brand. Der war er unwissentlich zu nahe gekommen, während der Rabbi das Sabbatgebet sprach", bestätigte Cubas Pressesprecher.

Dramatische Szenen in den Hamptons

Das hätte sicher schlimmer ausgehen können. Der Pressesprecher erklärte weiter: "Der Mann geriet in Panik und wedelte mit den Armen." Währenddessen rückten die Gäste, darunter Bitcoin-Milliardär Brock Pierce und Kunstmäzenin Libbie Mugrabi, unwillkürlich von ihm ab – alle "außer Cuba, der zu dem Gentleman rannte und die Flammen vollständig löschte."

Und Cuba Gooding Jr. kann sich endlich wieder einmal über positive Schlagzeilen freuen, nachdem er sich wegen Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs, die er von sich weist, demnächst vor Gericht wiederfinden wird.