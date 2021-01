Allgemein | STAR NEWS

Covid-Symtome werden schlimmer: Pietro Lombardi bekommt nur schwer Luft

DE Deutsche Promis - Pietro Lombardi (28) hat Covid-19. Das berichtete der Sänger vergangene Woche seinen Fans auf Social Media. Dabei konnte er sie jedoch zunächst beruhigen: "Aktuell habe ich ein bisschen Knochenschmerzen, aber ansonsten geht es mir gut, sage ich ehrlich."

"Hoffentlich geht die Stimme nicht weg"

Er hatte einen Test machen lassen, nachdem ihn ein "unwohles Körpergefühl" hatte vermuten lassen, dass er sich angesteckt hatte. Doch wenige Tage nach seiner ersten Corona-Meldung sieht Pietro Lombardi seine Erkrankung leider nicht mehr ganz so sorglos. Er bekomme schlecht Luft, erklärte er am Sonntag (10. Januar) seinen Followern, von denen es immerhin 1,9 Millionen gibt. "Und es ist offiziell: Mein Geschmackssinn ist einfach weg." Ganz besonders übel für den Star: ""Langsam merke ich auch, dass mein Hals zu geht. Hoffentlich geht die Stimme die Tage nicht komplett weg." Ansonsten gehe es ihm aber weiterhin gut.

Pietro Lombardi bleibt zuversichtlich

Um das zu demonstrieren, hatte Pietro seine Fans in den letzten Tagen trotz Corona noch fleißig auf Instagram unterhalten: Er machte viel Musik und hat sich live vor 7.000 Zuschauern eine Glatze geschnitten, nachdem er eine Wette verloren hatte. "In der jetzigen Zeit muss man vor allem auch Spaß vermitteln", so der philosophische Ansatz des Sängers, der hinzufügte. "Es hat auch was positives: Durch diese Glatze trage ich jetzt wieder meine normalen Käppis." Weiterhin gute Besserung, Pietro Lombardi!