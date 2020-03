Allgemein | STAR NEWS

Courteney Cox: Endlich mal Zeit, ‘Friends’ zu gucken

DE Showbiz - Courteney Cox (55) weiß sich zu beschäftigen. Die Darstellerin geht mit gutem Beispiel voran und verlässt nicht das Haus. Stattdessen befindet sie sich in Quarantäne zu Hause, um weder sich noch andere Menschen zu gefährden. Langweilig ist Courteney dabei aber nicht, denn sie hat die perfekte Beschäftigung für sich gefunden.

Was war noch mal 'Friends'?

Die Schauspielerin hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, alle Folgen ihrer Erfolgsserie ‘Friends’ zu schauen, mit der sie zum internationalen Superstar wurde. In Jimmy Kimmels 'Quarantine Minologue'-Serie auf YouTube gestand Courteney, dass es für sie an der Zeit sei, die Show mal zu bingen, weil sich ständig Menschen mit ihr über die Sitcom unterhalten wollen, sie selbst aber Probleme hat, sich an Einzelheiten zu erinnern. So hat Courteney kurzen Prozess gemacht und angefangen, alle Folgen zu streamen.

Courteney Cox möchte mehr über ihre Vergangenheit erfahren

"Mir werden immer wieder diese Fragen über 'Friends' gestellt", so Courteney. "Ich erinnere mich aber nicht einmal mehr daran, überhaupt mitgespielt zu haben. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis! Natürlich weiß ich noch, dass ich alle Kollegen geliebt habe, und wie viel Spaß ich hatte. Ich erinnere mich an bestimmte Momente in meinem Leben, wenn ich dabei war, aber ich erinnere mich nicht an bestimmte Folgen. Ich würde einen Test nie bestehen." Courteney hat also kurzerhand alle Folgen auf Amazon Prime gekauft und den Marathon begonnen.