Allgemein | STAR NEWS

Courteney Cox: Dankbar für jeden Moment mit Matthew Perry

DE Showbiz - Courteney Cox (59) verabschiedete sich jetzt auf Instagram von Matthew Perry (†54), der vor zwei Wochen starb. Die Schauspielerin ('Cougar Town') spielte zehn Jahre lang an der Seite des verstorbenen Stars in der Erfolgsserie 'Friends'. Kurz nach seinem Tod hatte sie mit den übrigen Ensemblemitgliedern Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Lisa Kudrow eine gemeinsame Erklärung abgegeben.

"Ich vermisse dich jeden Tag"

Aber nun fühlte die Amerikanerin wohl, dass es an der Zeit war, sich persönlich zu verabschieden. Zu einem Clip aus der Serie schrieb sie auf Instagram. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty, und ich vermisse dich jeden Tag. Wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, wie ich es mit Matthew getan habe, gibt es tausende von Momenten, die ich gerne teilen würde." Dazu postete sie einen Clip aus der Serie, in dem Perrys Chandler Bing mit ihrer Monica Geller das Bett teilt. "Um ein wenig Hintergrundwissen zu vermitteln: Chandler und Monica sollten in London eine Affäre haben. Aber aufgrund der Reaktion des Publikums wurde daraus der Beginn ihrer Liebesgeschichte."

Matthew Perry flüsterte Courteney Cox einen Satz zu

Matthew Perry war bekannt für seinen Witz und Improvisation und das kam in diesem 'Friends'-Moment, den Courteney Cox so liebte, zur Geltung. "In dieser Szene flüsterte er mir, bevor wir zu drehen begannen, einen lustigen Satz zu, den ich sagen sollte. So etwas hat er oft gemacht." In dem Clip öffnet Ross (David Schwimmer) die Tür eines Hotelzimmers und sagt zu Chandler, der noch im Bett liegt: "Ich werde heute heiraten!" Nachdem Ross die Tür schließt, kommt Monica unter der Bettdecke hervor und fragt dann den improvisierten Satz: "Glaubst du, er wusste, dass ich hier war?"

Matt LeBlanc, der in der Serie den Mitbewohner von Chandler Bing spielt, verabschiedete sich ebenfalls mit einem emotionalen Post auf Instagram von seinem Kollegen und schloss mit den Worten: "Breite deine Flügel aus und fliege, Bruder, du bist endlich frei. Viel Liebe." Courteney Cox schloss ihren Post mit "Er war lustig und er war liebenswürdig."

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com