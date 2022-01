Allgemein | STAR NEWS

Corona-Alarm: Lucas Cordalis fällt vor Dschungelcamp-Start aus

DE Deutsche Promis - Ist Lucas Cordalis (54) der Kronprinz bei 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'? Schließlich sicherte sein Vater, Schlagerstar Costa Cordalis (†75), sich die Krone des Dschungelkönigs 2004. Doch Corona macht Lucas’ Hoffnungen vorerst einen Strich durch die Rechnung, denn kurz vor Staffelstart wurde der TV-Star positiv getestet.

Südafrika muss warten

"Lucas Cordalis geht es gut, er hat keinerlei Symptome. Er befindet sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und wird medizinisch betreut", erklärte RTL.

Unabhängig von Lucas gab es weitere positive Testergebnisse beim Produktionsteam in Südafrika, wo das Dschungelcamp in diesem Jahr aufgeschlagen wird. Für den hoffnungsvollen Kandidaten heißt es jetzt erst einmal warten: Statt zwölf Kandidaten treten nun nur elf an, Lucas kann später einsteigen, so die Hoffnung. Unter den Teilnehmern sind Autor Eric Stehfest (32), Designer Harald Glööckler (56), Schauspielerin Tina Ruland (55) und Nachrückerin Jasmin Herren (43), die Christin Okpara (25), ersetzt, die wegen eines gefälschten Impfpasses schon vor dem Start rausflog.

Lucas Cordalis "am Boden zerstört"

Auf Instagram wandte sich Lucas am Mittwoch (19. Januar) mit einem Video an seine Fans und gestand sichtlich mitgenommen, dass er "am Boden zerstört" ist. Obwohl er derzeit symptomfrei ist, muss er wegen des positiven PCR-Tests zehn Tage in Selbstisolation – so verlangen es die Corona-Regeln in Südafrika. "Ich würde gerne sagen 'Ich bin ein Star, lasst mich da rein', aber die Regeln sind die Regeln", sagte Lucas, der den Tränen nahe schien. Jetzt heiße es abwarten und hoffen: "Und jeder der mich kennt, weiß, ich gebe die Hoffnung nie auf, ich fighte immer bis zum Schluss, drückt mir bitte die Daumen, dass es doch noch klappt irgendwie."

Seinen Mitstreitern wünschte er viel Spaß, er würde ihnen die Daumen drücken. Und nicht nur Lucas Cordalis’ Follower drücken ihm die Daumen, dass er doch noch ins Dschungelcamp einziehen und sich die Krone sichern kann.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images