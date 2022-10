Allgemein | STAR NEWS

Claudia Obert: Verwirrung um Dschungelcamp-Meldung

DE Deutsche Promis - Es wäre ein Riesencoup gewesen: Claudia Obert (61) im Dschungelcamp. Die Geschäftsfrau mit dem Hang zum Luxus soll schon lange auf der Liste der Wunschkandidatinnen für 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' stehen.

"Ich bin ja nicht pleite"

Kakerlaken statt Kaviar — das sorgt sicher für Einschaltquoten. Und so meldete 'Bild' noch am Montag (10. Oktober): "Echter Volltreffer für Australien: Diese Schampus-Lady zieht ins Dschungelcamp', daneben ein Bild von Claudia Obert. Eine Sensation, denn sie hatte im letzten Jahr noch erklärt: "Da kriegt mich keine Summe der Welt hin…Wenn's um ekliges Essen und Trinken geht, bin ich raus. Auch wenn das viele denken, ich bin ja nicht pleite." Ein kleiner Seitenhieb darauf, dass nicht wenige Kandidat*innen offen zugegeben haben, in erster Linie des Geldes wegen zwischen Schlangen und Krabbeltieren zu campieren.

Claudia Obert dementiert

Doch am Dienstagmorgen teilte Claudia Obert einen Screeenshot der 'Bild'-Meldung, und ihre Bildunterschrift klingt keinesfalls so, als würde sie eine Reise nach Down Under planen. "Man muß noch Ziele haben im Leben! Ich lasse da den anderen den Vortritt! Eine Maschine, die alles frisst, bin ich nicht", so die Mode-Unternehmerin. In ihrer Story erklärte sie, von nichts zu wissen. Nun ist es ja nicht so, dass sie Reality-Formaten komplett abgeneigt ist, schließlich hat sie zum Beispiel bei 'Das perfekte Promi-Dinner' den Kochlöffel geschwungen, ging bei 'Promi Big Brother' und anderen Formaten an den Start. Das Dschungelcamp ist allerdings noch mal eine Nummer härter, und das weiß der Star auch. "Ich kann nur LECKER, First Class or NO CLASS. Ich bin berühmt genug und der Champus liegt auch kalt", so der Kommentar von Claudia Obert.

